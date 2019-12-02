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В Днепре будут судить женщину, которая держала детей на цепи (видео)

11:03, 02 декабря 2019
Общество
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, завуча школы - 56-летнюю Анну Житник обвиняют в истязании, незаконном лишении свободы и злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком.

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Судмедэксперты и психологи реабилитационного центра говорят: все четверо детей испытывали постоянное насилие - и физическое, и психологическое. Двум братьям и сестре, которые были под опекой, уже ищут новую семью. Тем временем, мать ждала суда под арестом в СИЗО.

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Теги: #новости Украины#суд#Днепр#детипогода в Днепре