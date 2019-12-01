Сенцов пообещал продолжить борьбу за освобождение всех украинских политзаключенных.

Бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил документы о почетном гражданстве Парижа.

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Об это говорится в Twitter-аккаунте Европарламента.

"Олег Сенцов в Париже: через год после приезда своего адвоката и его двоюродного брата он получает почетное гражданство города", - говорится в сообщении.

В свою очередь Сенцов пообещал продолжить борьбу за освобождение всех политзаключенных.

"Все украинские заключенные не освобождены. Я буду продолжать борьбу за их освобождение, и я надеюсь, что вы поддержите меня в этой борьбе", - сказал он.

По данным российской газеты "Новая газета", перед церемонией прошла короткая встреча мэра Парижа Анн Идальго с Сенцовым "за закрытыми дверями".

Oleg Sentsov à Paris: un an après la venue de son avocat et de sa cousine, il reçoit la citoyenneté d’honneur de la Ville. “Tous les prisonniers ukrainiens n’ont pas été libérés, je continuerai à me battre pour leur libération et j’espère que vous me soutiendrez dans ce combat”. pic.twitter.com/JH2YtQIUX2 — Parlement européen (@PE_FRANCE) November 30, 2019

Напомним, 24 сентября 2018 года городской совет Парижа проголосовал за присвоение Сенцову звания почетного гражданина французской столицы.

Как сообщал УНИАН, в Страсбурге украинскому режиссеру Олегу Сенцову, освобожденному в сентябре из российской тюрьмы, вручили премию Европейского парламента «За свободу мнения» имени Андрея Сахарова.