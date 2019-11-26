Сенцову вручили премию Сахарова в Страсбурге (фото)

В момент вручения премии депутаты Европарламента стоя приветствовали режиссера аплодисментами.

В Страсбурге украинскому режиссеру Олегу Сенцову, освобожденному в сентябре из российской тюрьмы, вручили премию Европейского парламента «За свободу мнения» имени Андрея Сахарова.

Трансляция награждения и передачи премии Сенцов проходила на сайте Европарламента.

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Сначала Сенцов произнес речь перед депутатами Европейского парламента.

После выступления президент Европарламента Давид Сассоли вручил Сенцову премию и пожал руку. В момент вручения депутаты Европарламента стоя приветствовали режиссера аплодисментами.

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2018 года Сенцов была присуждена премия имени Сахарова, но тогда он не имел возможности получить ее лично.

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами в Украину из РФ вернулись 24 моряка, которых захватила ФСБ России осенью 2018 года в районе Керченского пролива, и 11 политзаключенных, среди которых был и Сенцов.