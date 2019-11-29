Amnesty International: женщины-правозащитницы находятся под угрозой

Правительства стран не в состоянии защитить женщин-правозащитниц, которые часто становятся жертвами нападений на основе гендера. Активисткам угрожают, их запугивают, на них нападают и убивают, подчеркивают в Amnesty International.

Женщины-активистки, которые занимаются защитой прав человека, страдают от направленного на них непосредственного насилия, а также посягательств сексуального характера.

Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International, пишет DW.

Активисткам угрожают, на них совершают нападения, криминализируют их деятельность и лишают жизни, поскольку они выступают в защиту прав женщин, пояснил генеральный секретарь AI.

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Согласно докладу, к женщинам-правозащитницам не только чаще применяют насилие, чем их коллегам мужчинам, они также чаще испытывают враждебное отношение со стороны их партнеров или родственников.

Они могут стать жертвами домашнего насилия, например, понимание понятия "честь" в культурном пространстве, в котором они действуют. Еще большим является риск применения насилия, если женщина-правозащитница принадлежит к группе, которая дискриминируется.

Amnesty International обвиняет правительства стран, что, несмотря на соответствующую резолюцию ООН, они не принимают надлежащих мер для защиты женщин-активисток, а в некоторых странах политики сами прибегают к давлению на правозащитниц.