В Станице Луганской и близлежащих селах восстановили электроснабжение - Москаль

Об этом сегодня, 13 мая, сообщает пресс-служба руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

В сообщении напоминается, что вчера после 15.00 на оккупированной боевиками территории, через которую в Станично-Луганский район резервной линией подается электроэнергия, выключили рубильник, в результате чего поселок и часть района осталась без света, водоснабжения и мобильной связи.

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В настоящее время электро - и водоснабжение в районе есть, а мобильная связь пока что функционирует с перебоями. Чрезвычайных ситуаций в связи с отключением электроэнергии не зафиксировано.

В целом в области прошедшие сутки прошли более-менее спокойно. Боевые действия зафиксированы в районе г.Счасте, окрестности которого несколько раз были обстреляны боевиками из гранатометов и автоматического оружия. К серьезным последствиям обстрелы не привели, информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В остальных горячих точках области (Трехизбенка, Крымское, Новотошковка, Троицкое, Екатериновка, Орехово) соблюдался режим боевой тишины.