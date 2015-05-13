Боевики обстреляли Пески, Широкино и Станицу Луганскую из тяжелого вооружения - штаб АТО

На Донецком направлении всего за минувшие сутки боевики стреляли по Пескам, используя чуть ли не весь арсенал своего оружия.

Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"Для захватчиков не существует никаких принципов и форматов договоренностей. Начиная с 18.00 вчерашнего дня они максимум час не стреляли по территории, где люди не хотят войны. Свою кровавую и жестокую дело бандформирования делали с помощью запрещенных Минскими договоренностями артиллерии, минометов, а также гранатометов, другой имеющейся в них оружия", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Станице Луганской военные вступили в "ближний бой" с боевиками, есть раненые

В районе Широкиного стреляли из минометов крупных калибров.

Отмечается, что на Артемовском направлении боевики массированным обстрелам из 152 мм артиллерии подвергли Дружбу. Из 120 мм минометов и вооружения танка вели огонь по Ленинскому и Кирово.

С ночи и до утра преступники не прекращали обстрелы Станицы Луганской. Возле Счастья работал снайпер.

"Конечно же не оставили они без внимания и мирные населенные пункты дважды обстреляв из зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов населенный пункт Опытное", - сообщают в штабе.

Беспилотные летательные аппараты противника появлялись в небе над Счастьем, Орловским, Талаковкой, Чермалыком и другими населенными пунктами.