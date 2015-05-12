В Станице Луганской и ближних селах нет света и воды, пропала мобильная связь

Сегодня после 15 часов в Станице Луганской и ближних селах погас свет. Рубильник выключили на оккупированной стороне - Станично-Луганский район единственный, который получает электроэнергию из России через оккупированную территорию, сообщает пресс-служба руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

Как отмечается в сообщении, энергоснабжения осуществляется по резервной линии с тех пор, как боевики перебили основную. На просьбу объяснить, почему погас свет, на оккупированной стороне заявили, что делается какой-то ремонт, а когда его закончат, неизвестно. Сейчас в райцентре и близлежащих селах отсутствует не только электроэнергия, но и центральная вода, и мобильная связь.

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«Раньше в Станице уже неоднократно отключали свет из-за всевозможных поводов, а иногда вообще без причины, - сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Москаль. - Хотя Украина исправно платит за российскую электроэнергию. Очевидно, против нас пытаются начать коммунальную войну, от которой никому нет пользы, зато страдают простые люди».

Москаль также отметил, что 90 процентов добываемой на контролируемой Украиной территории Луганской области воды, поставля.n на оккупированную территорию, в том числе в Луганск.

«И не получаем за эту воду ни копейки, зато несем огромные убытки, которые исчисляются сотнями миллионов гривен в год. С той стороны против нас развязывают коммунальную войну», - подчеркнул Москаль.