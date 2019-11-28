Украинцы ответили, сколько времени дают Раде и Кабмину на качественный результат – опрос

10-13% не будут ждать от Рады и правительства результатов более полгода.

Более половина опрошенных считает, что для достижения качественного результата Верховной Раде и Кабинету министров нужно от года до 3 лет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг, проведенного 20-24 ноября.

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Каждый десятый респондент готов ждать 5 и более лет. В то же время 10-13% не будут ждать от Рады и правительства результатов больше полгода.

Каждый четвертый-пятый считает, что действующие правительство и парламент не способны ничего изменить в стране.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Как сообщал УНИАН, большая часть украинцев (53%) убеждены, что президент Владимир Зеленский является более эффективным по сравнению с предыдущим главой государства Петром Порошенко.