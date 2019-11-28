Дубилет рассказал, как правительство собирается сэкономить на переписи населения

Министр Кабинета министров отметил, что формат переписи планируют изменить.

Проведение переписи населения было запланировано на конец 2020 года, и в бюджете на него было предусмотрено 3,4 миллиарда гривень. Однако, правительство планирует сэкономить 2-3 миллиарда гривень.

Об этом рассказал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Хочу поделиться, как мы сэкономим в следующем году 2-3 млрд грн на переписи населения. Его проведение было запланировано на конец следующего года, и в бюджете на него было предусмотрено 3.4 млрд грн. Почти 100 тысяч интервьюеров с планшетами должны были обойти дома и квартиры украинцев. Вот только нас не покидало ощущение, что в таком формате это - непозволительная роскошь для Украины", - пишет Дубилет в Facebook.

Однако, по его словам, теперь формат переписи планируют изменить. Министр отметил, что по итогам общения с представителями ведомств, которые могут быть потенциальными заказчиками переписи, социологами и региональными представителями, выяснилось, что большинство запросов от них можно поделить на два типа:

Около 90% запросов - это информация о том, в каких населенных пунктах сколько живет людей, а также их пол и возраст.

Специализированная информация о составе семьи, жилье, этно-национальность и тому подобное.

Дубилет отметил, что большинство запросов первого типа были срочными. Сейчас правительство делает генеральный план инфраструктуры страны (дороги, опорные школы, больницы) - и большинство министерств сказали, что не могут ждать конца следующего года.

"Поэтому мы решили провести т.н. электронную перепись. Вместе со специалистами по математике и социологии мы проводим его по следующему алгоритму.

1. Собираем анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении.

2. Собираем данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный Фонд). Ведь эти группы имеют меньшее проникновение мобильных.

3. Проводим “калибрирующие” социологические опросы. Уточняем, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах.

4. Вставляем эти данные в математическую модель", - написал Дубилет.

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"В итоге мы получаем достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах. Эти данные будут, возможно, более точными, чем от традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос", - добавил министр.

При этом он уточнил, что этот метод не дает ответа на более конкретный вопрос (второй тип). Однако для них, когда они возникнут, можно придумать точечные и более дешевые способы исследования.

"Поэтому в бюджете 2020 мы снизили бюджет на перепись с 3,4 млрд грн до 1,4 млрд. А если все пойдет, как запланировано, думаю, потом мы сможем сэкономить еще до 1 млрд. Сэкономленные деньги пошли на медицину и другие важные программы. Мы планируем обнародовать результаты нашего исследования уже в этом году", - подытожил Дубилет.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине могут провести электронную перепись населения, объединив все государственные реестры с данными об украинцах в один. Он также добавил, что объединение существующих реестров физлиц будет намного выгоднее, чем проведение классической переписи населения.