Больше половины украинцев считают, что Зеленский эффективнее Порошенко – опрос

Оценки других центральных органов власти менее оптимистичны.

Больше половины украинцев (53%) убеждены, что президент Владимир Зеленский является более эффективным по сравнению с предыдущим главой государства Петром Порошенко.

Читайте такжеОпрос: наиболее положительно украинцы оценивают реформы в армии и полицииОб этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Еще 15% опрошенных респондентов придерживаются противоположного мнения, а 22% – утверждают, что ничего не изменилось.

«Сравнительные оценки других центральных органов власти менее оптимистичны. В частности, 34% считают, что действующая Верховная Рада является более эффективной по сравнению с прошлым созывом. 32% убеждены, что ничего не изменилось, 17% – считают ее менее эффективной», – говорится в итоговом отчете исследования.

В большей эффективности действующего правительства Алексея Гончарука по сравнению с правительством Владимира Гройсмана убеждены только 27% опрошенных украинцев. 30% – считают, что изменений не произошло, 19% – считают его хуже предыдущего Кабинета министров, а 24% – вообще не смогли оценить.

Также отмечается, что самыми критичными в оценках эффективности центральных органов власти являются сторонники партии «Европейская солидарность» Порошенко.

Опрос в виде личного формализованного интервью проводился с 20 по 24 ноября. Участие в нем приняли 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.

Как ранее сообщал УНИАН, более двух третей украинцев поддерживают переговоры с Путиным по Донбассу.