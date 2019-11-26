Жуткое ДТП в Харькове: в деле Зайцевой допросят следователя

Эксперты не смогли определить наркотическое состояние Зайцевой, поскольку Волков не передал им необходимые документы.

На следующей неделе ГБР должно допросить следователя Игоря Волкова, который расследовал дело фигурантов жуткого ДТП в Харькове с шестью жертвами Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

И Бюро, по словам журналистки Татьяны Доцяк, не в курсе деталей. "Я встретила в коридорах местной телекомпании АТН и.о. директора теруправления ГБР в Харьковской и Полтавской областях. И знаете, что выяснилось? Она не в курсе деталей. Ни о деятельности Волкова, ни о деятельности Федирко. Мы все в курсе, а они нет. Так о чем будут допрашивать Волкова?", - пишет она на своей странице в Favebook.

Журналистка напомнила, что представители потерпевших инициировали расследование в отношении экспертов, нарколога Федирко и следователя Волкова.

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"... При чем здесь Волков и Федирко? Был и первый вывод экспертов, где они указали, что не могут определить наркотическое состояние Зайцевой, потому что им не передали необходимые документы. Их должен был передать следователь Волков во время досудебного следствия. Какие документы уже были у Волкова? 1) Осмотр наркологом Федирко, которая указала, что у Зайцевой были суженые зрачки, нечеткие движения, невыполненная поза Ромберга и так далее. 2) Анализ мочи с найденными опиатами. 3) Расширенный вывод, какие именно из опиатов были найдены, а именно кодеины (наркотический эффект). Все это Волков должен был передать экспертам, но не передал", - подчеркнула Доцяк.

Кроме того, Федирко в суде заявила, что именно Волков руководил ее действиями - сколько взять у Зайцевой мочи и крови для анализа.

"Зайцева сдавала кровь дважды, а мочи один раз, но полный стакан. Но этого почему-то не хватило для необходимого повторного анализа на наркотики. А вот кровь, которую взяли дважды, вообще не исследовали, хотя именно анализ крови мог быть безоговорочным подтверждением на наркотики", - напомнила журналистка.

"Так куда же делись моча и кровь, необходимые для повторного и основного анализа? И какое имел право Волков руководить действиями нарколога Федирко и почему она подчинилась?", - спрашивает она.

Кроме того, продолжила Доцяк, Федирко искали полгода через приказ суда. Когда ее нашли - а нашли ее неравнодушные люди, а не Волков - Федирко заявила в суде, что Волков знал, где она находится, знал ее номер и звонил ей, но почему-то полгода не доставлял ее в суд.

"Все это вы, ГБР, и должны выяснить", - подытожила журналистка.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.

Суд по этому делу длился более года, состоялось 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных прениях признали свою вину в совершении аварии. Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.