Трагическое ДТП в Харькове: суд снял арест с Lexus виновницы аварии Зайцевой

Внедорожник вернули отчиму осужденной Елены Зайцевой.

В Харькове суд удовлетворил ходатайство отчима виновницы трагического ДТП, в котором погибли шесть человек, и вернул ему автомобиль Lexus. С внедорожника был снят арест.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте такжеКак Зайцева проводит первый месяц в колонии: кровать у пожарного выхода, нож на цепи, овсянка с сосисками, вышивка крестиком и перспектива работы «кувалдщицей»

Эта инициатива осталась непонятной для представителей пострадавших. Они отметили, что машина в нынешнем состоянии большой ценности не представляет, и, скорее всего, ее просто где-то выбросят или оставят гнить в другом месте. Между тем, по мнению юристов, она еще может понадобиться в рамках расследования действий следователей по этому делу.

Однако прокуроры были настроены снисходительно касаемо владельца авто и не возражали против возвращения Lexus отчиму осужденной. По словам прокурора, транспортное средство не может быть использовано ни как вещественное доказательство, ни с целью возмещения причиненного ущерба потерпевшим, поскольку не принадлежит осужденной Елене Зайцевой.

В итоге суд удовлетворил ходатайство, однако наложить повторный арест все еще может ГБР. Что же касается автомобиля Touareg другого водителя в этом ДТП Дронова, то суд отклонил ходатайство о снятии ареста с машины.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение автомобиля Lexus 20-летней Зайцевой, которая двигалась на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля Volkswagen Touareg, за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде заключения на срок по 10 лет каждому.

Зайцева, его защитник Юлия Плетнева и адвокат Дронова Сергей Перепелица подали апелляционные жалобы на приговор суда.