"Нажимаешь кнопку и коррупционера нет": Зеленский в Эстонии рассказал о "Государстве в смартфоне"

Зеленский отметил, что «глобальной» целью украинской власти является построение страны с хорошо развитой цифровой экономикой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект «Государство в смартфоне» будет облегчать жизнь граждан и усложнять жизнь для коррупционеров.

Об этом он сказал во время выступления на цифровом форуме «Digital society sandbox» в Таллинне.

«Сегодня вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров и министр внешней торговли и информационных технологий Эстонии Каймар Кару подпишут очень важный меморандум, который открывает совершенно новую эру в украинско-эстонских цифровых отношениях», - отметил он.

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По словам президента, IТ-специалисты Украины заслуживают иметь цифровые возможности для лучшей и более удобной жизни.

«Проект «Государство в смартфоне» облегчает жизнь граждан и осложняет жизнь для коррупционеров. Это самая главная, приоритетными сегодня задача для нашего нового молодого правительства. Просто нажимаешь кнопку - и все: коррупционера нет. Это не взрыв ...», - добавил глава государства.

Зеленский отметил, что «глобальной» целью украинской власти является построение страны с хорошо развитой цифровой экономикой. «Сейчас некоторые называют законодательный процесс в Украине бешеным принтером, турборежимом из-за невероятного количества законов, которые мы принимаем. Это правда: мы за 2,5 месяца приняли 82 закона. Это улучшает бизнес-климат в стране. Мы понемногу боремся с коррупционерами, очень серьезно», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации заявило, что намерено запустить портал цифрового государства «Действие» («Государство в смартфоне»), который будет сочетать в едином электронном формате все услуги, которое государство предоставляет гражданам и бизнесу.

В министерстве заявили, что в течение пяти лет переведут оказание всех услуг в цифровой формат, а за три года Украина войдет в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.

Мобильное приложение «Государство в смартфоне» планируют представить в декабре.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал реализацию программы «Государство в смартфоне» одной из наиболее приоритетных для правительства.