В ВР зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям оккупированных территорий

Проект закона призван восстановить конституционное право граждан на пенсионное обеспечение, ведь больше половины зарегистрированных на неподконтрольных территориях пенсионеров не могут получить честно заработанные деньги.

Депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект, призванный урегулировать вопрос о выплате пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата Верховной Рады, об этом заявил председатель Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец.

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«Во время выездного заседания Комитета по вопросам прав человека в Донецкой и Луганской областях центральной темой обсуждения была выплата пенсий. Ситуация, когда более половины зарегистрированных на неподконтрольных территориях пенсионеров не могут получить честно заработанную пенсию, – ненормальная. А факты многочисленных смертей пожилых людей на пунктах пропуска ужасают и возмущают! Нужны немедленные изменения! И поэтому вместе с коллегами стал автором законопроекта 2083-д, который призван восстановить конституционное право украинских граждан на пенсионное обеспечение», - заявил Лубінець.

По его словам, законопроект № 2083-д предусматривает следующие новации: предоставление людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций; в случае утраты документов, предоставления возможности рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц; отмена обязательной регистрации пенсионеров как внутренне переселенных лиц для получения пенсий; выплата задолженности по пенсиям без срока давности (пока действует лимит - 3 года).

«В результате мы вернемся к практике всех цивилизованных стран, где граждан не дискриминируют только за то, что они попали в эпицентр конфликта и стали его жертвами», - подчеркнул Лубинец.

Как сообщал УНИАН, 23 октября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что по состоянию на 1 сентября 259,6 тыс. пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц не выплачены пенсии на сумму свыше 8 млрд грн.

"На 1 сентября 2019 года 259,6 тыс. пенсионерам ВПЛ не выплачена пенсия за прошлый период на сумму 8 096 623,4 тыс. грн. что связано с прекращением их выплаты и отсутствием соответствующего порядка, который до этого времени не утвержден Кабинетом министров Украины", - заявила Денисова.

Она добавила, что в среднем задолженность составляет по 31 тыс. грн на человека, а общая сумма не выплаченных пенсий пенсионерам, которые находились на учете в органах Пенсионного фонда на территориях, что на сегодняшний день временно оккупированы, в период с июня 2016 года по апрель 2018 составляет 33,6 млрд грн.