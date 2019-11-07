"Бюджет-2020 нельзя назвать социальным": экономист рассказал, какими будут пенсии в следующем году

Повышение пенсионных выплат будет проходить раз в квартал, однако богаче получатели не станут, считает экономист.

Представляя обновленный проект госбюджета Украины на 2020 год, премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что пенсии в Украине "вырастут, но вырастут не сильно".

Индексация на уровень инфляции – это максимум, на что могут рассчитывать пенсионеры в следующем году, соглашается с премьером доктор экономических наук Алексей Плотников, передает издание «Сегодня».

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"Лучшее, что может сделать это правительство, – индексировать пенсии на уровень инфляции. Тогда просто не будут обесцениваться пенсии. В худшем случае их будут повышать на незначительную сумму, что, с учетом роста инфляции, повышения тарифов, приведет к обесцениванию пенсий граждан", – рассказал Плотников.

На практике повышение пенсионных выплат будет проходить раз в квартал, однако богаче получатели не станут, считает экономист.

"Раз в квартал будут повышать пенсию, но с учетом 10% инфляции в год, в конце года выяснится, что как раз на 10% пенсии выросли, что соответствовало инфляции", – отметил Плотников.

По его мнению, проект госбюджета на 2020 год и в целом нельзя назвать "социальным".

"Не вижу никаких социальных устремлений, особенно в сторону пенсионеров... Там и сокращения общего объема субсидий по сравнению с этим годом, и непонятное финансирование доплат учителям, воспитателям детсадов. У меня с точки зрения социальной ориентации надежды невелики", – резюмировал экономист.