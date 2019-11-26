Посол ЕС признался, что в Киеве ему очень не нравятся припаркованные авто на тротуарах

При этом дипломат добавил, что ему нравится архитектура украинской столицы, то, что «по центральной части можно гулять квартал за кварталом, вообще не встречая этой уродливой советской архитектуры».

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что ему очень не нравится парковка авто на тротуарах в Киеве.

Об этом он рассказал в интервью Европейской правде.

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При этом дипломат добавил, что ему нравится архитектура украинской столицы, то, что «по центральной части можно гулять квартал за кварталом, вообще не встречая этой уродливой советской архитектуры».

По словам Маасикаса, его детям и жене тоже понравился Киев. В то же время парковки на тротуарах он назвал одной из проблем города.

«Ну, трафик трафиком... но есть одна такая вещь... У вас все паркуются на тротуарах! Если бы не это, то в остальном переезд в Украину стал бы для меня очень приятным опытом», – сказал посол.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 8 июля инспекторы по парковке начали выписывать реальные штрафы, а не только предупреждать водителей о нарушениях.

Отмечается, что отныне инспекторы постоянно будут патрулировать улицы столицы и выписывать штрафы за парковку с нарушениями.