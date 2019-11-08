"По Киеву толпами ходят фашисты": Притула отреагировал на скандал со звездой украинского Сomedy Сlub
Украинский комик и телеведущий, бывший кандидат в нардепы от партии "Голос" Сергей Притула отреагировал на скандал с бывшим участником шоу "Файна Юкрайна" и звездой Сomedy Сlub Андреем Молочным.
Так, Притула написал на своей странице в Facebook стихотворение, которое посвятил коллеге.
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Притула написал, что "Антон из Жашкова просил передать, что с Маричкой они уже давно не живут вместе". Таким образом, он вспомнил героев, которых играл в шоу "Файна Юкрайна" вместе с Молочным.
"Коли від мене ти пішла, я горько плакав. Обидва локтя іскусав, пропив ларьочки гриль. На пост твій в інстаграмі я натрапив... Заплакав ще раз і зламав костиль!", - пишет шоумен.
"Господа, прошу не устраивать фестиваль оскорблений в комментах. Вас интересовала моя реакция и вы просили меня отреагировать на инфоповод. Я отреагировал. Оскорбления - у себя на страницах. У меня - нет. Мне достаточно больно. Сам факт этого инфоповода. Благодарю за понимание", - добавил он.
Напомним, переехавший в Россию несколько лет назад популярный украинский комик Андрей Молочный отличился странным заявлением об Украине. В своем Instagram звезда Сomedy Сlub заявил, что "по Киеву толпами ходят фашисты" и что однажды "Киев будет очищен от фашисткой нечисти".
Здравствуйте соотечественники! 6 ноября 1943 года, войска 1-го Украинского фронта (генерал армии Н.Ф. Ватутин) в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов столицу Украины г. Киев. Почему для меня это событие стало важным, приобрело очень ценное значение? Ведь ещё пять лет назад, я не писал об этом, не выкладывал такие посты. Ведь ещё пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину. Что на День Победы 9-го мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звёздами. Что будет война, и будут гибнуть много людей, наших людей! Старики, женщины и дети, наши дети! Я много чего не мог себе представить, и даже сейчас перечитывая написанное я не могу поверить, что это происходит в действительности, мне кажется, что это кошмарный сон, затянувшийся на долгие годы... Это не сон. Это боль, это рваная рана на сердце. Но есть надежда, есть надежда, что как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей. Ничего у вас гады не получится. Теперь за эту память я зубами держаться буду. Буду держаться по многим причинам, и ещё потому, что в составе 1-го Украинского фронта, под командованием Николая Фёдоровича Ватутина и Георгия Константиновича Жукова, прошёл всю войну и погиб в апреле сорок пятого года мой прадед Пётр Андреевич Молочный. И это моя ценность. Буду помнить и чтить я, значит будут помнить и чтить мои дети, а значит великий подвиг и победа нашего народа, наших предков - бессмертны. С праздником! Ура!