"По Киеву толпами ходят фашисты": Притула отреагировал на скандал со звездой украинского Сomedy Сlub

Притула говорит, что эта ситуация делает ему больно.

Украинский комик и телеведущий, бывший кандидат в нардепы от партии "Голос" Сергей Притула отреагировал на скандал с бывшим участником шоу "Файна Юкрайна" и звездой Сomedy Сlub Андреем Молочным.

Так, Притула написал на своей странице в Facebook стихотворение, которое посвятил коллеге.

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Притула написал, что "Антон из Жашкова просил передать, что с Маричкой они уже давно не живут вместе". Таким образом, он вспомнил героев, которых играл в шоу "Файна Юкрайна" вместе с Молочным.

"Коли від мене ти пішла, я горько плакав. Обидва локтя іскусав, пропив ларьочки гриль. На пост твій в інстаграмі я натрапив... Заплакав ще раз і зламав костиль!", - пишет шоумен.

"Господа, прошу не устраивать фестиваль оскорблений в комментах. Вас интересовала моя реакция и вы просили меня отреагировать на инфоповод. Я отреагировал. Оскорбления - у себя на страницах. У меня - нет. Мне достаточно больно. Сам факт этого инфоповода. Благодарю за понимание", - добавил он.

Напомним, переехавший в Россию несколько лет назад популярный украинский комик Андрей Молочный отличился странным заявлением об Украине. В своем Instagram звезда Сomedy Сlub заявил, что "по Киеву толпами ходят фашисты" и что однажды "Киев будет очищен от фашисткой нечисти".