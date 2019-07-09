В Киеве инспекторы с парковки начали штрафовать водителей (видео)

Лишь за день работы инспекторы выписали штрафы сотням нарушителей.

В Киеве 8 июля инспекторы по парковке начали выписывать реальные штрафы, а не только предупреждать водителей о нарушениях.

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Лишь за день работы инспекторы выписали штрафы сотням нарушителей, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что отныне инспекторы постоянно будут патрулировать улицы столицы и выписывать штрафы за парковку с нарушениями.

Сама процедура происходит следующим образом: инспектор фотографирует машину нарушителя, далее снимки немедленно отправляются в служебный кабинет, где технический сотрудник обрабатывает полученные данные и посылает текст сообщения.

Полученные данные инспектор распечатывает и прикрепляет к автомобилю. Постановление об административном взыскании присылается на почту нарушителя.

Штраф за парковку с нарушениями колеблется от 255 до 510 гривень. При этом отмечается, что пока машины не эвакуируются, но уже к концу 2019 года транспорт, вероятно, начнут буксировать на штрафплощадки.

Подробности смотрите в сюжете ТСН.