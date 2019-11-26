В Украину пытался попасть военный РФ из Приднестровья и молдаванин с георгиевской лентой

Россиянин пытался ввезти в Украину две радиостанции Kenwood, четыре антенны, 13 флеш-носителей, девять сим-карт разных мобильных операторов и тому подобное.

Пограничники не пустили на территорию Украины бывшего российского военнослужащего и молдавского дальнобойщика с георгиевской лентой.

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Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, 25 ноября в пункте пропуска «Могилев-Подольский - Отач» пограничники проверяли микроавтобус Volkswagen. У одного из пассажиров, 29-летнего гражданина России, было выявлено, в частности, две радиостанции Kenwood, четыре антенны, 13 флэш-носителей, девять сим-карт разных мобильных операторов, а также десять USB-шнуров и радиоприемник. Кроме того, у него была печать «Зенитный полк», жетон с надписью: «ДМБ РФ». Иностранец сообщил, что служил в группе российских войск в Приднестровье. В ГПСУ заметили, что россиянин не смог ответить на вопрос, зачем он едет в Украину с такими приборами. Гражданина РФ вернули обратно на территорию Молдовы.

Также, по данным ГПСУ, в этом пункте пропуска был остановлен грузовик МАН, водитель - гражданин Молдовы - на солнцезащитной шторке под лобовым стеклом разместил запрещенную украинским законодательством георгиевскую ленту.

Пограничники проставили в паспорт иностранца штамп о запрете въезда в Украину на 3 года, с которым он и уехал в Молдову.