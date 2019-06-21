Кричали "ДНР, вперед!": пограничники задержали двух ирландцев с флагом РФ и георгиевскими лентами (фото)

Сейчас ирландцам запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Пограничники ОКПП "Киев" задержали двух ирландцев с российской символикой и запрещенными георгиевскими лентами.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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"Вчера рейсом из Дублина в аэропорт "Борисполь" прибыли двое ирландцев. Во время посадки самолета эти пассажиры достали символику РФ и георгиевские ленточки и выкрикивали: "ДНР, вперед!", - говорится в сообщении.

Иностранцы прилетели в Украину как туристы. Один из них заявил, что планирует навестить свою девушку-украинку, однако связи с ней он не имеет. Кроме того, со слов иностранца стало известно, что накануне он находился в России. Билетов на обратный рейс иностранцы не имели.

"В багаже ирландцев пограничники обнаружили предметы, имеющие пропагандистский и провокационный характер, в частности национальную символику РФ и георгиевские ленты. Сейчас ирландцам запрещен въезд в Украину сроком на 3 года", - говорится в сообщение.

Как сообщал УНИАН, в одном из исполкомов Днепра заметили георгиевскую ленту и флаги СССР.