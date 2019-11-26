СБУ сообщила о подозрении заммэра Славянска, который "дал добро" на фейковый референдум в 2014 году (фото)

Чиновник также способствовал легализации пророссийских боевиков через создание так называемой «народной дружины».

Следователи Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, осуществили сообщение о подозрении одному из заместителей городского головы Славянска.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Досудебным следствием установлено, что в апреле 2014 года во время его председательства на сессии горсовета депутаты приняли решение относительно проведения фейкового референдума и назначения лидера одного из бандформирований председателем исполкома горсовета.

Чиновник также способствовал легализации пророссийских боевиков через создание так называемой «народной дружины».

СБУ подозревает заместителя мэра в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области продолжаются следственные действия. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, следователи СБУ задержали организатора схемы по реализации угля, незаконно добытого на временно оккупированных территориях Донбасса.