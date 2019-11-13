Боевики приговорили жителя Луганска к 12 годам тюрьмы за "шпионаж в пользу Украины"

Мужчине якобы дали задание собирать и передавать информацию о «ЛНР», а также о родственниках террористов.

Жителя Луганска Коротких М.Ю. приговорили «верховным судом» террористов к 12 годам тюрьмы за «государственную измену».

Об этом сообщает сайт террористов.

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39-летний луганчанин занимался шпионажем и помогал Украине, говорится в сообщении.

По версии боевиков, Коротких завербовал сотрудник СБУ, когда тот пересекал КПВВ «Станица Луганская». Мужчине якобы дали задание собирать и передавать информацию о «ЛНР», а также о родственниках террористов.

Отмечается, что луганчанин «склонил к сотрудничеству «военного народной милиции ЛНР». Кроме того, мужчина давал ложные показания «для дискредитации сотрудника МГБ ЛНР».

Как сообщал УНИАН, на неподконтрольной властям территории Донбасса незаконно лишены свободы 244 человека.

24 октября спецслужба информировала о 245 пленных в тюрьмах боевиков, еще неделей ранее их значилось 240.

В СБУ пояснили, что информация о количестве пленных постоянно меняется на основании полученных данных.