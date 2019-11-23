Платили террористам "налоги": СБУ задержала организаторов схемы продажи угля из ОРДЛО

Дельцы финансировали террористические организации «Л/ДНР».

Следователи СБУ задержали организатора схемы по реализации угля, незаконно добытого на временно оккупированных территориях Донбасса.

Читайте такжеПройдем зиму без проблем: Украина накопила рекордные с 2015 года запасы угля

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что организаторы схемы зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур.

Через эти предприятия дельцы поставляли на подконтрольную территорию Украины продукцию, добытую на захваченных членами незаконных вооруженных формирований угольных шахтах, расположенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. При этом так называемые «налоги» они платили в бюджеты псевдореспублик.

В Украину продукция поступала, как якобы добытая на территории России. В дальнейшем дельцы по поддельным документам реализовывали уголь украинским ТЭЦ и в страны ЕС.

Следователями Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры одному из участников нелегального бизнеса объявлено о подозрении в совершении, преступления предусмотренного ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по привлечению других фигурантов уголовного производства к уголовной ответственности.