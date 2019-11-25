Большинство украинцев считают неэффективным расследование дела Гандзюк - опрос

Более половины украинцев считает, что для них лично очень важно, чтобы расследование дела Гандзюк довели до конца.

Подавляющее большинство опрошенных граждан Украины - 74,5% - считает действия правоохранительных органов в расследовании дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк неэффективными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования общественного мнения, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива совместно с КМИС, которые были представлены на пресс-конференции.

Читайте такжеРябошапка об убийстве Гандзюк: в деле есть огромная проблема – его не хотели расследовать

В частности, подавляющее большинство украинцев (74,5%) считают, что действия правоохранительных органов относительно расследования дела Екатерины Гандзюк не являются эффективными. В то же время, 9% - что они эффективны и 16,5% не смогли ответить.

При этом, 50,9% сказали, что для них лично очень важно, чтобы расследование дела Гандзюк довели до конца, 37,9% - сказали, для них вообще важно, 4,1% - не очень важно, 2,3% - совсем не важно. Еще 4,8% - не смогли ответить.

Также у респондентов спросили, кто, по их мнению, несет основную ответственность за раскрытие преступлений, связанных с деятельностью общественных активистов (опрашиваемые могли выбрать несколько ответов).

Так, 65,6% опрошенных считают, что это прокуратура, 56,6% - полиция, 38,3% - суды, 22% - местные власти, 19,9% - президент, 0,5% - имели другой ответ и 6,3% - не смогли ответить.

Кроме того, 50,6% считают, что нападения на общественных активистов - это очень важная проблема, 33,2% - в целом важна, 5,6% - не очень важна, 3,2% - совсем не важно. Еще 7,4% не смогли ответить.

В то же время, 41,2% респондентов считают, что быть общественным активистом в Украине преимущественно опасно, 36,3% - очень опасно, 10,4% - преимущественно безопасно, 4% - вполне безопасно. Еще 8,2% затруднились ответить.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах всех областей Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, которые контролируются Украиной. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.