Улица Николая Грушевского: на выставке о Майдане сделали ошибку в подписи на фото

На странице Музея Революции достоинства в Facebook сегодня утром сообщалось, эта подпись будет заменена. Однако по состоянию на вечер 22 ноября она осталась.

Второй день в выставочном пространстве «М3: Майдан, Мемориал, Музей» в Киеве висит фотография, на которой улица Михаила Грушевского ошибочно подписана «улица Николая Грушевского».

Как передает корреспондент УНИАН, в выставочном пространстве, которое открылось 21 февраля на месте будущего Музея Революции достоинства, представлены фото событий, в частности Евромайдана.

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Так, на одном из стендов есть фотография, на которой изображены события на улице Михаила Грушевского, однако подписано, что это улица Николая Грушевского.

На странице Музея Революции достоинства в Facebook сегодня утром сообщалось, эта подпись будет заменена. Однако по состоянию на вечер 22 ноября она осталась.