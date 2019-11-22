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Улица Николая Грушевского: на выставке о Майдане сделали ошибку в подписи на фото

20:45, 22 ноября 2019
Общество
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На одном из фото выставки о событиях на Майдане неправильно подписали улицу Грушевского / фото УНИАН

Второй день в выставочном пространстве «М3: Майдан, Мемориал, Музей» в Киеве висит фотография, на которой улица Михаила Грушевского ошибочно подписана «улица Николая Грушевского».

Как передает корреспондент УНИАН, в выставочном пространстве, которое открылось 21 февраля на месте будущего Музея Революции достоинства, представлены фото событий, в частности Евромайдана.

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Так, на одном из стендов есть фотография, на которой изображены события на улице Михаила Грушевского, однако подписано, что это улица Николая Грушевского.

На странице Музея Революции достоинства в Facebook сегодня утром сообщалось, эта подпись будет заменена. Однако по состоянию на вечер 22 ноября она осталась.

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Теги: #новости Украины#Киев#майданпогода в Киеве