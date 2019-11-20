В Украине с сегодняшнего дня водителей будут штрафовать за перевозку детей без автокресла

На водителя за нарушение правил перевозки детей налагается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В Украине вступил в силу закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей».

Указанный закон, которым вводятся штрафы за перевозку детей в автомобиле без детского автокресла, 19 ноября был опубликован на сайте парламентского издания «Голос Украины». Согласно документу, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Как сообщал УНИАН, 29 октября Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей» (№ 1150).

Внефракционный депутат Дмитрий Шпенов во время представления проекта закона отметил, что им устанавливается штраф за нарушение правил перевозки детей в размере 510 грн, за повторное правонарушение - 850 грн.

В законе говорится, что изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривают наложение штрафа на водителя за нарушение правил перевозки детей в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, совершенное повторно в течение года - 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.