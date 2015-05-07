Арестованного год назад в России активиста Евромайдана отпустили на свободу
19:48, 07 мая 2015Общество
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Одного из украинских политических заключенных в России, активиста Евромайдана Юрия Яценко освободили из-под стражи, он уже пересек российско-украинскую границу и направляется домой.
REUTERS
Об этом сообщает Евромайдан SOS на своей странице в Facebook.
В сообщении отмечается, что активисты сообщества встретили Яценко на границе, он чувствует себя хорошо.
Львовского студента Яценко арестовали год назад в Курской области. Ему инкриминировали незаконное хранение взрывчатых веществ. ФСБ под пытками пытались выбить из него признание в подготовке терактов на территории России.
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В конце апреля областной суд российского города Белгорода своим решением смягчил приговор Яценко с двух лет до 9 месяцев. И этот срок он уже отбыл.
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