Украинский экипаж впервые примет участие в уникальной международной гонке Rainforest Challenge в джунглях Малайзии (фото)

Автомобиль украинского экипажа "Шрек" способен преодолеть вертикальную стену.

Украинский экипаж впервые примут участие в уникальной международной гонке Rainforest Challenge в джунглях Малайзии.

Как сообщил УНИАН участник предстоящей гонки - штурман экипажа Роман Горбаченко, 28 ноября - 10 декабря в джунглях Куала-Лумпура (Малайзия) состоятся соревнования Rainforest Challenge Grand Final Malaysia.

Украинская команда – одесситы Олег Тригуба (пилот) и Горбаченко (штурман). Оба - мастера спорта по автоспорту, чемпионы Украины 2012 года.

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По словам Горбаченко, Украина впервые примет участие в этих состязаниях, которые являются одними из самых тяжелых в мире.

«Это первый такой опыт для украинских гонщиков. Формат гонок – уникален. Он представляет собой небольшие по протяженности участки – до 500 метров, каждый из которых нужно пройти максимум за 15 минут. Это зрелищное соревнование, но очень сложное - могут быть столкновения, перевороты. Собирается огромное количество зрителей – болельщики, пресса...», - рассказал Горбаченко.

Гонкам предшествует тщательное изучение трассы непосредственно перед стартом, но заранее участникам маршрут неизвестен.

Rainforest Challenge также предусматривают более продолжительные гонки в «сумеречной зоне» - по ночным джунглям, без зрителей.

Автомобиль украинского экипажа, названный ими «Шрек», собран самими гонщиками. Этот внедорожник типа багги сконструирован с использованием мотора BMW, колесных мостов Volvo "Laplander" и т. д.

Как отмечают эксперты, на сегодняшний день «Шрек» - лучший в Украине автомобиль данного класса.

Штурман пояснил, что это – легкая, но мощная машина, которая способна преодолеть вертикальную стену. По его словам, экипажам предстоит большое испытание, так как помимо трудностей трассы, в Малайзии знойная погода (больше 30 градусов выше нуля) и проливные дожди, которые могут привести к оползням.

Предполагается, что в гонках примут участие представители 30 стран – Англии, Украины, Филиппин, Китая, Таиланда и пр.

Справка УНИАН. Rainforest Challenge – всемирно известная, одна из самых тяжелых в мире гонок, которая более 20 лет проходит в Малайзии при поддержке правительства этой страны. Ее организатор - легенда мирового офф-роуда Луис Ви.

Формат соревнования – небольшие по протяженности спецучастки с лимитом времени 15 минут, но требующие напряжения всех сил экипажа. Большое значение имеют мастерство пилота, мощность двигателя машины, скорость сматывания лебедки и высокая прочность внедорожника. Трассы прокладываются в джунглях по скалам, по глине и песку, по горным ручьям и рекам, с большим перепадом высот.