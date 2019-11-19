Акции ко Дню достоинства и свободы будут патрулировать все подразделения МВД

Национальная полиция также планирует провести консультации с организаторами массовых акций для налаживания взаимодействия и надлежащего обеспечения порядка.

К обеспечению правопорядка во время акций по случаю Дня достоинства и свободы, которые состоятся 21 и 22 ноября, будут привлечены все подразделения МВД.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует Департамент коммуникации МВД.

По его информации, в столице и других городах Украины 21 и 22 ноября запланированы массовые акции. Перед этим планируется провести консультации с организаторами массовых акций для налаживания взаимодействия и надлежащего обеспечения правопорядка.

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«21 и 22 ноября в Киеве и других городах пройдут массовые акции, в которых примет участие большое количество людей. Органы системы МВД и в частности полиция, имеет огромный опыт обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. Но каждый руководитель на местах, в каждом городе, должен готовиться к проведению этих акций заранее и обратить особое внимание на превентивную работу, чтобы избежать каких-либо провокаций», - сказал Яровой.

По словам начальника Нацполиции Игоря Клименко, полиция постоянно проводит мониторинг оперативной обстановки в связи с запланированными массовыми акциями.

«Также отдельно подчеркиваю, что будет происходить обмен информацией и координация между главными управлениями в областях и всеми службами. Главная задача - не допустить возможных провокаций во время массовых мероприятий», - сказал он.

В то же время, как сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, в настоящее время в Киеве в органы местного самоуправления поступило 2 заявки на проведение мирных акций на Майдане Незалежности. Одна состоится 21 ноября, другая - 22 ноября. Также 22 ноября запланировано шествие участников акции от Майдана Незалежности к Офису президента.