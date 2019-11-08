МВД предлагает ужесточить наказание за "пьяное" вождение: у Авакова раскрыли детали

По мнению заместителя министра внутренних дел, размер штрафов (несмотря на значительные суммы до 50 тысяч грн) не останавливает тех, кто хочет пьянствовать за рулем.

Министерство внутренних дел Украины предложило ужесточить наказание за вождение в нетрезвом состоянии и в дополнение к штрафам ввести административный арест на 5, 10 или 15 суток.

При этом ответственность за это правонарушение МВД хочет вернуть из Уголовного кодекса в Административный. Законопроект подадут в Верховную Раду уже в ближайшие недели, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает «Обозреватель».

"За 2018 год было составлено 115 000 протоколов о вождении в нетрезвом состоянии. Это просто ужас. И это только те лица, которых патрульная полиция остановила и оформила. А сколько было тех, кто проехали мимо и доехали пьяными домой?" – возмутился Геращенко.

По его мнению, размер штрафов (несмотря на значительные суммы до 50 тысяч грн) не останавливает тех, кто хочет пьянствовать за рулем.

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"При этом процедура оформления уголовного проступка с документальной точки зрения гораздо сложнее, чем оформление административного правонарушения", – обратил он внимание.

Геращенко также разъяснил, в каких случаях водителя смогут посадить в тюрьму: "Первый раз – или штраф, или административный арест до 5 суток. Зависит от грубости нарушения правил дорожного движения. Если человек в нетрезвом состоянии остановился на знак патрульного, то суд может определить штраф. Если за водителем еще пришлось гнаться, прежде чем его остановить, – то может быть арест".

В случае повторного нарушения предлагается арест на 10-15 суток.

"Если судья увидит, что человека второй раз за год или за два года поймали на вождении в состоянии опьянения, то будет принимать решение поместить его под арест. И неважно, будет это депутат местного совета или миллионер. Пожалуйста, посидите. Потому что есть богатые люди, которые не хотят вызвать себе такси, а хотят ездить по городу навеселе. И это часто заканчивается ужасными трагедиями", – добавил Геращенко.

Заместитель министра призвал "остановить убийц на дорогах, которые, несмотря на ужасную статистику, все равно выпьют и садятся за руль".

"Вызывайте своих родственников, друзей, которые трезвые. Заказывайте услугу такси, когда таксист садится за руль вашей машины. Но не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения", – посоветовал он.