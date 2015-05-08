Нардеп Фельдман предлагает ввести уголовную ответственность за отрицание Голодомора

Внефракционный народный депутат Александр Фельдман предлагает ввести уголовную ответственность за публичное отрицание Голодомора и Холокоста как геноцида, - сообщает Телекритика.

Соответствующий законопроект № 2756 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно уголовной ответственности за отрицание Голодомора и Холокоста)» зареєстрованний 29 апреля.

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Согласно тексту документа, за публичное отрицание Голодомора 1932 - 1933 годов в Украине как геноцида украинского народа, а также изготовление и распространение соответствующих материалов, предлагается наказывать штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до двух лет. В случае совершения этих действий служебными лицами - наказывать лишением свободы на срок до четырех лет.

Как ранее сообщал Униан, народные депутаты, члены ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко и Александр Мирный зарегистрировали в Верховной Раде Украины законопроект №5202, который предусматривает уголовную ответственность за отрицание Холокоста и Голодомора.