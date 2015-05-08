Нардеп Фельдман предлагает ввести уголовную ответственность за отрицание Голодомора
Нардеп Фельдман внес законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за отрицание Голодомора.
Внефракционный народный депутат Александр Фельдман предлагает ввести уголовную ответственность за публичное отрицание Голодомора и Холокоста как геноцида, - сообщает Телекритика.
Соответствующий законопроект № 2756 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно уголовной ответственности за отрицание Голодомора и Холокоста)» зареєстрованний 29 апреля.
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Согласно тексту документа, за публичное отрицание Голодомора 1932 - 1933 годов в Украине как геноцида украинского народа, а также изготовление и распространение соответствующих материалов, предлагается наказывать штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до двух лет. В случае совершения этих действий служебными лицами - наказывать лишением свободы на срок до четырех лет.
Как ранее сообщал Униан, народные депутаты, члены ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко и Александр Мирный зарегистрировали в Верховной Раде Украины законопроект №5202, который предусматривает уголовную ответственность за отрицание Холокоста и Голодомора.