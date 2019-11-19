$300 тысяч взятки в Офисе президента: одна из фигуранток вышла из СИЗО

Накануне Антикоррупционный суд назначил подозреваемой в мошенничестве 60 суток содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Бывший заместитель министра культуры Виктория Лесничая, которую подозревают в мошенничестве, вышла из СИЗО после внесения 576 тысяч гривень залога.

Об этом в комментарии Украинской правде сообщил адвокат подозреваемой.

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По словам защиты, сумму залога на днях внесли друзья подозреваемой.

По версии следствия, экс-заместитель министра культуры Виктория Лесничая вместе с чиновницей ОП и еще одним соисполнителем требовали от физического лица 300 тысяч долларов США взятки за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

12 ноября их задержали после получения первого транша в сумме 150 тысяч долларов. Перед этим ВАКС избрал меры пресечения экс-заместителю министра культуры (содержание под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 576 тыс. грн залога) и еще одному соисполнителю.