Главу правления "Укрэксимбанка" освободили под залог в 3 миллиона гривень

Адвокат пообещал, что залог за Александра Гриценко будет внесен.

Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуроров о взятии главы правления "Укрэксимбанка" Александра Гриценко под стражу и назначил ему меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам его адвокат Денис Демин.

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По словам адвоката, суд избрал довольно мягкую меру пресечения по сравнению с той, который требовала прокуратура – содержание под стражей с альтернативой залога в 100 млн грн.

Адвокат подчеркнул, что суд назначил меру пресечения в виде залога в 3 млн грн, которые Гриценко должен внести в течение 5 дней.

Также он добавил, что залог будет внесен, а Гриценко находится на свободе и по завершению суда поехал домой.

Справка УНИАН. Глава правления государственного «Укрэксимбанка» Александр Гриценко был задержан сотрудниками Службы безопасности Украине 16 ноября по поручению Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства. Ему инкриминируют создание преступной организации, а также присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, и отмывание доходов, полученных преступным путем. Задержанный содержится в изоляторе временного содержания.

По информации адвокатов Гриценко, 17 ноября ему вручили уведомление о подозрении на 78 страницах.

«Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших банков страны по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству.