ДонОГА уверяет, что строительство защитных сооружений возле Мариуполя завершится вовремя

Об этом сообщается на сайте Донецкой ОГА.

«Донецкая облгосадминистрация продолжает работать над возведением укреплений под Мариуполем. Работы по возведению защитных укреплений и сооружений продолжаются на всех определенных участках одновременно», - говорится в сообщении.

Как отмечают в ДонОГА, сегодня в полном объеме выполнен комплекс мероприятий, связанных с подготовительными работами, в частности, налажен выпуск бетонно-металлических конструкций для оборудования опорных огневых пунктов на одном из предприятий Мариуполя.

Читайте такжеПод Горловкой открыто первую очередь фортификационных сооружений (фото)

«Решен вопрос по обеспечению строительных команд, которые были направлены на работы почти из всех областей Украины, металлопрокатом, цементом, дизельным топливом и тому подобное», - сообщает ДонОГА.

Работы проходят без нарушений планов и графиков, и будут завершены в установленный президентом Украины срок.

Сейчас основной проблемой строительства остаются постоянные обстрелы на линии соприкосновения, что требует дополнительных мер для обеспечения безопасности рабочих и техники, задействованных в процессе.

«Оснований для срыва строительства фортификации в зоне ответственности Донецкой облгосадминистрации сегодня не усматривается. Жители Мариуполя могут быть уверены в том, что защитная линия будет построена в установленные государством сроки и в соответствии с определенными проектными решениями», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее председатели Донецкой и Закарпатской ОГА Александр Кихтенко и Василий Губаль получили выговоры за срыв сроков возведения фортификаций.