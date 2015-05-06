Главы двух ОГА получили выговор на заседании СНБО

Об этом в среду информирует пресс-служба СНБО после окончания заседания.

Отмечается, что Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел вопрос об усилении обороноспособности государства и принятия дополнительных мер для ее обеспечения.

Тщательно проанализированы военные угрозы и возможные сценарии развития ситуации, обработано оперативные меры по противодействию военной агрессии.

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На заседании в среду одобрили комплекс мер по ускорению строительства фортификационных линий и рубежей, укрепление обороны и безопасности возможностей государства, развития системы медицинского обеспечения военнослужащих.

За срыв сроков строительства оборонительных рубежей получили выговоры председателя Донецкой и Закарпатской государственных администраций, отмечено в пресс-релизе.