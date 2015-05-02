На Бахмутке продолжается строительство фортификационных сооружений - Москаль

Об этом сообщает пресс-служба главы Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

Отмечается, что руководство области осмотрело оборонные объекты, возводимые в районе 25 и 29-го блокпостов.

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"Специальную технику, материалы и мастеров для возведения сооружений обеспечила Житомирская областная госадминистрация. Сначала строители испытывали определенную нехватку с материалами, однако сейчас работы идут полным ходом", - отметили в пресс-службе и подчеркнули, что до 15 мая строительство фортификационных сооружений будет полностью завершено.

Как сообщал УНИАН, ранее вокруг Мариуполя силами местных и командированных гражданских строительных компаний Одесской и Волынской областей начали возводить фортификационные и инженерные сооружения.