На Бахмутке продолжается строительство фортификационных сооружений - Москаль
Вдоль автодороги Бахмутка продолжается строительство фортификационных сооружений.
Об этом сообщает пресс-служба главы Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.
Отмечается, что руководство области осмотрело оборонные объекты, возводимые в районе 25 и 29-го блокпостов.
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"Специальную технику, материалы и мастеров для возведения сооружений обеспечила Житомирская областная госадминистрация. Сначала строители испытывали определенную нехватку с материалами, однако сейчас работы идут полным ходом", - отметили в пресс-службе и подчеркнули, что до 15 мая строительство фортификационных сооружений будет полностью завершено.
Как сообщал УНИАН, ранее вокруг Мариуполя силами местных и командированных гражданских строительных компаний Одесской и Волынской областей начали возводить фортификационные и инженерные сооружения.