Мариуполь окружают блиндажами и окопами (фото)
Вокруг Мариуполя силами местных и командированных гражданских строительных компаний Одесской и Волынской областей возводятся фортификационные и инженерные сооружения.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Оборонительные рубежи будут состоять из сотен блиндажей и окопов различного назначения, десятков опорных пунктов и огневых сооружений.
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По словам руководства сектора, в ходе построения сложных систем рубежей и опорных пунктов используются только качественные строительные материалы.
Начальник инженерной службы сектора отметил, что в настоящее время работы по возведению фортификационных и инженерных сооружений достигли активной фазы.
«Круглосуточно в определенных районах работают военные саперы и гражданские работники. Успехам способствуют улучшение погодных условий и всестороннее обеспечение нашей работы. Таким образом, крупный промышленный город будет хорошо защищен от возможного нападения врага»,– сообщил он.
После завершения работ в поле фортификационные и инженерные сооружения будут переданы командирам подразделений сил АТО для дальнейшего усовершенствования.