Тимошенко рассчитывает через 2-3 года довести зарплаты до мирового уровня

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает на поддержку профсоюзами действий правительства по достижению мирового уровня зарплаты через два-три года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе встречи с представителями профсоюзов Украины.

«Мы должны вместе с вами шаг за шагом построить такую динамику, чтобы через два-три года довести до мирового уровня заработную плату в Украине. Иначе вся борьба за демографию, повышение выплат при рождении детей ни к чему не приведет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что сейчас на мировых рынках разворачивается борьба не за продукцию, а за квалифицированную рабочую силу.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что граждане Украины с высшим образованием вынуждены работать за пределами страны на неквалифицированной, но высокооплачиваемой работе

Кроме того, глава правительства обратилась к профсоюзам за поддержкой по введению в Украине обязательного медицинского страхования, которое позволит обеспечить право граждан на бесплатную медицину.