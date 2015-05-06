Подозреваемые в убийстве милиционеров в Киеве проходили службу в добровольческих батальонах - министр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после посещения Учебно-научного института подготовки специалистов для подразделений милиции общественной безопасности, психологической службы и Национальной гвардии Украины, где проходят подготовку кадеты Патрульной службы МВД.

"Несколько человек из этих людей проходили службу в добровольческих батальонах. Будет официальное сообщение следствия, и мы об этом скажем", - сказал Аваков.

Читайте такжеСуд избрал меру пресечения троим подозреваемым в убийстве милиционеров в КиевеОн отметил, что в интересах следствия не может назвать, сколько подозреваемых проходили службу и в каком батальоне.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 мая двое милиционеров погибли и трое получили тяжелые ранения во время преследования подозреваемых в разбойном нападении на АЗС в Киеве.

Милиция задержала трех преступников. Еще один был убит в перестрелке. У задержанных изъят целый арсенал оружия, в частности, автоматическое оружие, гранатомет и взрывчатка.