На админгранице с оккупированным Крымом открыли обновленный пункт пропуска (фото)

На открытии присутствовали глава Херсонской ОГА Юрий Гусев и постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

На административной границе между Херсонской областью и оккупированным Крымом сегодня открыли первую очередь обновленного контрольного пункта въезда-выезда «Чонгар».

Об этом передает корреспондент УНІАН.

На мероприятии присутствовали глава Херсонской ОГА Юрий Гусев и постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

«Главная наша задача – создать на КПВВ цивилизованные условия для украинцев и для людей, пересекающих пункты пропуска, и для тех, кто здесь работает или несет службу», - сказал Гусев.

Отвечая на вопрос, удалось ли сэкономить средства на обустройство КПВВ благодаря привлечению «Укрзализници», он заявил, что выводы о финансовой части можно будет сделать только в конце ноября после закрытия актов о выполнении работ.

В свою очередь Кориневич отметил, что не считает обновление КПВВ обустройством границы и узакониванием оккупации Крыма.

По его словам, на пунктах пропуска сейчас создаются цивилизованные условия для граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября на контрольных пунктах въезда-выезда «Чонгар» и «Каланчак» на админгранице с оккупированным Крымом, началось строительство режимных зон.

В целом реализация проекта по обустройству КПВВ включает два этапа. Первый – создание режимных зон. Его планировалось осуществить до 15 ноября. Второй – обустройство сервисных центров с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг. Этот этап намерены завершить до 20 декабря.

Ранее отмечалось, что на реализацию проекта необходимо 170 млн грн. Позже в Мининфраструктуры заявили, что планируют удешевить стоимость работ по обустройству КПВВ за счет привлечения в качестве их исполнителя «Укрзализныци».

14 ноября в Госпогранслужбе проинформировали, что 15 ноября с 12.00 КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» возобновляют пропуск лиц и транспортных средств.