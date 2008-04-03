В Донецке противники НАТО идут слушать Софию Ротару на площади Ленина
16:32, 03 апреля 2008Общество
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...под желто-голубыми флагами
В Донецке проходит многотысячный марш противников НАТО.
Как передает корреспондент УНИАН, манифестующие движутся по центральной улице Артема в направлении площади Ленина, где намечено проведение митинга.
Над рядами участников марша развеваются государственные флаги Украины, флаги Партии регионов и СПУ.
По информации пресс-службы Донецкой областной организации Партии регионов, в митинге примут участие председатель Донецкого облсовета Анатолий БЛИЗНЮК и народный депутат Украины Валентин ЛАНДИК.
Завершится митинг концертом, в котором выступит София РОТАРУ.
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