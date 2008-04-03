В Донецке противники НАТО идут слушать Софию Ротару на площади Ленина

...под желто-голубыми флагами

В Донецке проходит многотысячный марш противников НАТО. Как передает корреспондент УНИАН, манифестующие движутся по центральной улице Артема в направлении площади Ленина, где намечено проведение митинга. Над рядами участников марша развеваются государственные флаги Украины, флаги Партии регионов и СПУ. По информации пресс-службы Донецкой областной организации Партии регионов, в митинге примут участие председатель Донецкого облсовета Анатолий БЛИЗНЮК и народный депутат Украины Валентин ЛАНДИК. Завершится митинг концертом, в котором выступит София РОТАРУ.

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