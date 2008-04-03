В Донецке противники НАТО идут слушать Софию Ротару на площади Ленина

16:32, 03 апреля 2008
Общество
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...под желто-голубыми флагами

В Донецке проходит многотысячный марш противников НАТО.

Ротару

Как передает корреспондент УНИАН, манифестующие движутся по центральной улице Артема в направлении площади Ленина, где намечено проведение митинга.

Над рядами участников марша развеваются государственные флаги Украины, флаги Партии регионов и СПУ.

По информации пресс-службы Донецкой областной организации Партии регионов, в митинге примут участие председатель Донецкого облсовета Анатолий БЛИЗНЮК и народный депутат Украины Валентин ЛАНДИК.

Завершится митинг концертом, в котором выступит София РОТАРУ.

 

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