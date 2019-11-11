На одной из школ Киева появился мурал с енотом: фото
18:53, 11 ноября 2019Общество
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Автором работы выступил киевский художник Виталий Гидеван.
В Киеве появился еще один мурал / Facebook. Оболонская Школа
На стене столичной школы №219 (Оболонь) появился мурал с енотом, который стережет книги.
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Об этом сообщается на странице школы в Facebook. Автором работы выступил киевский художник Виталий Гидеван.
Ранее киевские власти официально разрешили компании «Свит аутдор медиа» закрасить известный столичный мурал, чтобы повесить там огромную рекламную конструкцию.
Речь идет о мурале «Красавица и птица», нарисованном на высотке в Днепровском районе Киева по Харьковскому шоссе. Он считается одним из красивейших в Киеве, работу выполнил художник из Майами Эрнесто Маранж.
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