На одной из школ Киева появился мурал с енотом: фото

Автором работы выступил киевский художник Виталий Гидеван.

На стене столичной школы №219 (Оболонь) появился мурал с енотом, который стережет книги.

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Об этом сообщается на странице школы в Facebook. Автором работы выступил киевский художник Виталий Гидеван.

Ранее киевские власти официально разрешили компании «Свит аутдор медиа» закрасить известный столичный мурал, чтобы повесить там огромную рекламную конструкцию.

Речь идет о мурале «Красавица и птица», нарисованном на высотке в Днепровском районе Киева по Харьковскому шоссе. Он считается одним из красивейших в Киеве, работу выполнил художник из Майами Эрнесто Маранж.