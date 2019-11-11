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На одной из школ Киева появился мурал с енотом: фото

18:53, 11 ноября 2019
Общество
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В Киеве появился еще один мурал / Facebook. Оболонская Школа

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Об этом сообщается на странице школы в Facebook. Автором работы выступил киевский художник Виталий Гидеван.

Ранее киевские власти официально разрешили компании «Свит аутдор медиа» закрасить известный столичный мурал, чтобы повесить там огромную рекламную конструкцию.

Речь идет о мурале «Красавица и птица», нарисованном на высотке в Днепровском районе Киева по Харьковскому шоссе. Он считается одним из красивейших в Киеве, работу выполнил художник из Майами Эрнесто Маранж.

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Теги: #новости Украины#Киев#муралыпогода в Киеве