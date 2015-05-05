В Крыму сокращают количество классов с украинским языком преподавания - Лутковская

Об этом говорится в Ежегодном докладе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека по 2014 год, обнародованном на сайте омбудсмена.

«Если в 2013-2014 учебном году в общеобразовательных учебных заведениях украинский язык изучали более 162,7 тыс. детей, то в 2014-2015 учебном году - лишь 39,1 тыс. детей, что в четыре раза меньше», - сказано в докладе Валерии Лутковской.

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Уполномоченный настаивает также на том, что в Крыму происходит не только сокращение классов с преподаванием на украинском языке, но и сокращение сети украиноязычных школ. Так, если на начало 2013-2014 учебного года функционировало 7 общеобразовательных учебных заведений с украинским языком преподавания, то на начало 2014-2015 учебного года - четыре таких заведения.

«Учитывая тенденции, которые происходят на оккупированной Российской Федерацией территории АР Крым, существует угроза полной ликвидации учебных заведений с украинским языком обучения и ограничения права детей, проживающих на указанной территории, изучать государственный язык», - отмечается в докладе.

Ранее Лутковская заявляла, что Крым за год превратился в полуостров страха.