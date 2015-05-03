Число погибших в Непале возросло до 7240 человек

17:17, 03 мая 2015
Мир
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Согласно последним данным, во время землетрясения ранения получили свыше 14 тысяч человек.

REUTERS

Число погибших в результате мощного землетрясения в Непале возросло до 7240 человек.

Ранее власти подтверждали гибель 7040 человек, передает РИА «Новости».

Согласно последним данным, более 14 тысяч человек получили ранения во время землетрясения и последовавших за ним повторных подземных толчков. В столице Катманду разрушены многие жилые здания и древние храмы.

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Землетрясение магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля в соседнем с Индией Непале.

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