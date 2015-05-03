Число погибших в Непале возросло до 7240 человек
17:17, 03 мая 2015Мир
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Согласно последним данным, во время землетрясения ранения получили свыше 14 тысяч человек.
REUTERS
Число погибших в результате мощного землетрясения в Непале возросло до 7240 человек.
Ранее власти подтверждали гибель 7040 человек, передает РИА «Новости».
Согласно последним данным, более 14 тысяч человек получили ранения во время землетрясения и последовавших за ним повторных подземных толчков. В столице Катманду разрушены многие жилые здания и древние храмы.
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Землетрясение магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля в соседнем с Индией Непале.
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