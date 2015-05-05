Власти Непала разрешили посадку Ил-76, который заберет украинцев
Власти Непала дали разрешение на посадку Ил-76 Минобороны Украины, который заберет украинцев домой.
Об этом сообщил руководитель Департамента консульской службы Андрей Сибига, передает корреспондент "Украинской правды" из Непала.
Непал расценил чартерный рейс, как коммерческий самолет, поэтому дал разрешение на посадку Ил-76 Минобороны.
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Вылет запланирован за два часа - в 15 по местному времени. Всех украинцев сейчас организуют в автобусы.
Как стало известно, самолет по дороге из Непала в Украину сделает техническую остановку в Дели для дозаправки, а также в Баку - для отдыха пилотов.
Как сообщал УНИАН, землетрясение в Непале магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля. По последним данным, число жертв землетрясения составляет более 7 тыс. Человек, пострадавших - более 14,3 тыс.
По данным МИД, общее количество граждан Украины, которые на момент землетрясения могли находиться в Непале,составляет 210 человек. В список лиц, желающих эвакуироваться, внесено около 100 украинцев.
30 апреля для эвакуации украинцев вылетел самолет Ил-76 Минобороны. Он сделал временную посадку в Дели, где также выяснилось, что самолет нуждается в ремонте. Детали для ремонта передавали из Украины.