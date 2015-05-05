СБУ задержала четверых россиян, которые планировали совершить теракты в Украине – Наливайченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

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"Я хотел бы сообщить, что в течение 5 дней арестованы по нашим материалами и задержаны соответственно СБУ, МВД и прокуратурой четверо граждан России. Каждая диверсионная группа, в состав которых они входили, нами нейтрализована. Две из них - это Харьковская область, две — Донецкая. Их фамилии и их данные так же мы не скрываем. Это гражданин России Жарников, гражданин России Смирнов, гражданка России Кальмиус и гражданин России Черных", - сказал Наливайченко.

По его словам, это в очередной раз доказывает, что Россия продолжает отправлять в Украину диверсионные группы.

Наливайченко подчеркнул, что для СБУ главное - чтобы на территорию Украины не смогли попадать диверсанты да еще и с оружием в руках.