СБУ задержала четверых россиян, которые планировали совершить теракты в Украине – Наливайченко
Сотрудники СБУ задержали четверых граждан России, в том числе одну женщину, которые планировали совершить теракты на территории Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.
Читайте такжеСБУ задержала еще трех "оплотовцев", причастных к терактам в Харькове (фото, видео)
"Я хотел бы сообщить, что в течение 5 дней арестованы по нашим материалами и задержаны соответственно СБУ, МВД и прокуратурой четверо граждан России. Каждая диверсионная группа, в состав которых они входили, нами нейтрализована. Две из них - это Харьковская область, две — Донецкая. Их фамилии и их данные так же мы не скрываем. Это гражданин России Жарников, гражданин России Смирнов, гражданка России Кальмиус и гражданин России Черных", - сказал Наливайченко.
По его словам, это в очередной раз доказывает, что Россия продолжает отправлять в Украину диверсионные группы.
Наливайченко подчеркнул, что для СБУ главное - чтобы на территорию Украины не смогли попадать диверсанты да еще и с оружием в руках.