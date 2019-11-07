Экс-руководитель госпредприятия продавал России запчасти для военных кораблей (фото)

Во время задержания мужчина как раз оформлял оборудования для охлаждения жидкости на военных кораблях.

Сотрудники СБУ задержали на таможенном посту «Мелитополь» Запорожья бывшего коммерческого директора завода по изготовлению, в частности, продукции для военных лодок.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

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По информации спецслужбы, задержанный организовал контрабандные поставки комплектующих частей для военных кораблей России.

Мужчина заказывал оборудование якобы для гражданских нужд у частных структур с лицензиями госпредприятий. Для легализации контрабандных поставок экс-директор зарегистрировал ряд фирм-прокладок, в том числе на территории России.

«Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник также имел договоренность с таможенниками. Они обеспечивали вывоз продукции за границу без осуществления проверочных мероприятий и оформления соответствующих разрешительных документов», – говорится в сообщении.

Во время задержания мужчина как раз оформлял оборудования для охлаждения жидкости на военных кораблях.

В ходе проведения обысков в офисе и по месту жительства фигурантов сделки правоохранители изъяли большое количество запчастей военного оборудования и бухгалтерскую документацию, которая подтверждает нелегальные поставки. Также выявлено компьютерную технику с перепиской с заказчиками в России.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 333 (нарушение режима осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия. Решается вопрос о привлечении к ответственности сотрудников таможенного поста, причастных к сделке.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября СБУ блокировала контрабанду в Россию через международный аэропорт «Борисполь» компонентов для военных самолетов.