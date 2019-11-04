Эксперт рассказал, зачем Россия разместила ядерное оружие в Крыму

По его словам, на территории Крыма находятся объекты, которые могут стать базой для российского ядерного оружия.

Россия разместила ядерное оружие в оккупированном Крыму для того, чтобы сдерживать НАТО.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" директор Европейской программы безопасности Международного института исследования проблем мира (SIPRI) Ян Энтони.

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"Первичная задача ядерного оружия - это сдерживание. Это главная цель, с которой Россия разместила его в Крыму", - отметил он.

По его словам, на территории Крыма находятся объекты, которые могут стать базой для российского ядерного оружия, что несет большие угрозы. При этом эксперт не стал сравнивать ситуацию в Крыму с Кубинским кризисом.

"Там кризис подошел очень-очень близко к тому, чтобы перерасти в вооруженный конфликт. Я не думаю, что мы дойдем до такого уровня противостояния. Но сейчас очень опасная ситуация. Нам надо найти более стабильные механизмы, которые нельзя разработать, сравнивая ситуацию с Кубинским кризисом", - сказал он.

По словам Энтони, Россия еще долго будет жить под санкциями запада, так как не собирается покидать Крымский полуостров.

Как сообщал УНИАН, вице-адмирал, командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в 2014 – 2016 годах Сергей Гайдук заявил, что Российская Федерация разворачивает в оккупированном Крыму тактическое ядерное оружие и наращивает количество крылатых ракет на кораблях Черноморского флота.