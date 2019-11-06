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Харьковчане перекрыли движение кортежа Зеленского – требовали не сносить рынок "Барабашово" (видео)

19:07, 06 ноября 2019
Общество
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Зеленский попросил харьковчан не торопиться с выводами в отношении новой власти / Скриншот

На кадрах видео видно, как митингующие становятся на проезжую часть, и призывают президента защитить рынок.

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«Защитите «Барабашово». Не дайте закрыть. Постройте дорогу. Если город хочет строить дороги – пусть строит, но не на месте старого бизнеса», – крикнул один из участников собрания.

Зеленский покинул кортеж, и уже с охраной выслушал требования харьковчан.

«О «Барабашово» слышали, о предприятиях слышали. Мы об этом говорили, решим вопрос», – ответил президент.

Зеленский также призвал митингующих не торопиться с выводами в отношении новой власти.

«Он 10 минут работает, слышите? Он только появился», – завершил он.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки на Харьковщину представил нового председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера.

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Теги: #новости Украины#Харьков#кортеж#Владимир Зеленскийпогода в Харькове