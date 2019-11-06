Харьковчане перекрыли движение кортежа Зеленского – требовали не сносить рынок "Барабашово" (видео)
Группа харьковчан перекрыла проезд кортежа Владимира Зеленского во время его визита в город 6 ноября.
На кадрах видео видно, как митингующие становятся на проезжую часть, и призывают президента защитить рынок.
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«Защитите «Барабашово». Не дайте закрыть. Постройте дорогу. Если город хочет строить дороги – пусть строит, но не на месте старого бизнеса», – крикнул один из участников собрания.
Зеленский покинул кортеж, и уже с охраной выслушал требования харьковчан.
«О «Барабашово» слышали, о предприятиях слышали. Мы об этом говорили, решим вопрос», – ответил президент.
Зеленский также призвал митингующих не торопиться с выводами в отношении новой власти.
«Он 10 минут работает, слышите? Он только появился», – завершил он.
Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки на Харьковщину представил нового председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера.