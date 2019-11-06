Советник СНБО не исключает возвращения "чиновников" ОРДЛО в новую власть Донбасса

По словам Максима Ткаченко, в действующих органах власти "республик" есть профессиональные люди.

Один из возможных механизмов формирования новой власти на Донбассе – это привлечение специалистов и чиновников, которые уже сейчас работают и руководят на оккупированных территориях.

Об этом в комментарии Донбасс. Реалии сообщил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Максим Ткаченко.

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«Мне кажется, что и на той стороне сейчас у власти все равно есть профессиональные люди, все равно есть уравновешенные люди, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территорий, но в силу различных причин остаются там. Я уверен, что многих мы с вами знаем. Я не исключаю, что кто-то из них может остаться в команде новой власти», – сказал он.

На вопрос журналиста, захотел бы ли он работать вместе с «чиновниками «республик», тот ответил: «Ну, наверное, нет».

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины выразили решительный протест в связи с поездкой депутата Государственной думы Российской Федерации Алексея Журавлева на Донбасс.